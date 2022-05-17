Нацбанк хочет вернуться к плавающему валютному курсу – Шевченко

Национальный банк Украины рассматривает возможность возврата к плавающему валютному курсу для повышения стабильности на рынке, сообщает Новое время.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью изданию The Asahi Shimbun.

"Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться к режиму плавающего обменного курса. Такой шаг принесет большую стабильность на валютный рынок" , — сказал Шевченко.

Он отметил, что отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны — незначительное.

После начала российского вторжения НБУ приостановил работу валютного рынка Украины и зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/$. С 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению.