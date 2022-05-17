Шольц о войне в Украине: скорого конца пока не видно

На сегодня не видно скорого завершения войны России против Украины. Поскольку российская сторона не предпринимает шагов по достижению мирного соглашения. Об этом, со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца в программе RTL-Direkt, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

По его словам, президент России Владимир Путин не должен выиграть эту войну.

"Это наша цель, но дальше этого цели не идут. Ввиду того, что это ядерная держава, это была бы совершенно неправильная цель", – заявил Шольц.

Он подчеркнул, что лично задавал Путину вопрос о том, как долго продлится война.