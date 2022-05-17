В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком

В Киеве 17 мая прощаются с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Он скончался 10 мая в возрасте 88 лет, сообщает 24 Канал.

Церемония прощания началась в 11:00 в Украинском доме по улице Крещатик, 2.

Гроб с первым президентом Украины заносили военные. Во время этого звучала "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика.

На церемонию прощания с первым президентом Украины пришло множество людей, чтобы почтить его память. В частности, были бывшие и действующие чиновники. Среди них – мэр Киева Виталий Кличко, Александр Мороз, Александр Ткаченко. Также пришли братья Суркисы.