ОГП: Николаев обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами
Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами – прокуратура начала расследование. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, сообщает Украинская правда.
"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 мая российские войска обстреляли один из районов города Николаева, использовав запрещенные международными нормами кассетные боеприпасы.
В результате обстрела один мужчина получил осколочные ранения.
Также есть факты повреждения жилых домов, автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.