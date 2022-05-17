ОГП: Николаев обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами

Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами – прокуратура начала расследование. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Офиса Генерального прокурора Украины, сообщает Украинская правда.

"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 мая российские войска обстреляли один из районов города Николаева, использовав запрещенные международными нормами кассетные боеприпасы.

В результате обстрела один мужчина получил осколочные ранения.

Также есть факты повреждения жилых домов, автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.