ОК "Север": войска РФ обстреляли приграничные населенные пункты Сумщины

Вражеские войска продолжают обстреливать со стороны Российской Федерации приграничные населенные пункты Сумщины. Об этом сообщило оперативное командование "Север".

"Сегодня около 8:45 наблюдатели зафиксировали 5 приходов со стороны РФ в районе Эсмани. С 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лечачев со стороны территории РФ. Около 10:10 зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич" , – говорится в сообщении.

Указывается, что потерь среди личного состава и техники нет.