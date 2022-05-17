Верещук: гуманитарная операция на "Азовстали" продолжается

Гуманитарная операция на "Азовстали" в Мариуполе продолжается, власти работают над следующими этапами.

Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации состояния мы их обменяем на российских военнопленных", - отметила она.

Верещук добавила, что идет работа над последующими этапами гуманитарной операции.