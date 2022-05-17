ГУР МО: Кремль показательно наказывает командиров за поражения в Украине

За поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что за время войны "никаких стратегических задач, которые были пафосно объявлены Путиным в речи 23 февраля" , российским оккупационным войскам выполнить не удалось, а "непобедимая и легендарная" армия оказалась "ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров" .

"Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества. Чтобы уменьшить для себя последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений", – говорится в сообщении ГУР.

В разведке объясняют, что для того, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений, а поиск виновных начали в "лучших сталинских традициях" .

Так, сообщается, что за "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя, вице-адмирала Сергея Пинчука.

Также за беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, руководивший шестой армией России.

По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал якобы отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующий 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Отстранили от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.