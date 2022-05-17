ГУР МО: Кремль показательно наказывает командиров за поражения в Украине
За поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что за время войны
"никаких стратегических задач, которые были пафосно объявлены Путиным в речи 23 февраля", российским оккупационным войскам выполнить не удалось, а
"непобедимая и легендарная" армия оказалась
"ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров".
"Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества. Чтобы уменьшить для себя последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений", – говорится в сообщении ГУР.
В разведке объясняют, что для того, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений, а поиск виновных начали в
"лучших сталинских традициях".
Так, сообщается, что за
"героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя, вице-адмирала Сергея Пинчука.
Также за беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, руководивший шестой армией России.
По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.
"Вопреки приказу высшего руководства" генерал якобы отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.
В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующий 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.
Отстранили от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.
"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – добавляют в ГУР.