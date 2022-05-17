Украина, Польша и Словения договорились о взаимном признании цифровых документов
Глава Минцифры Михаил Федоров встретился с государственным секретарем, заместителем председателя канцелярии Совета министров Республики Польша Янушем Цешинским и министром цифровой трансформации Словении Марком Борисом Андриянычем.
Об этом Федоров написал в Telegram.
Во время встречи договорились о старте пилота по взаимному признанию цифровых документов. Также договорились о взаимном признании электронных подписей с Польшей, отметил министр.
"Это откроет революционные возможности для нашего бизнеса, ведь теперь можно подписывать договоры онлайн", - написал Федоров.
Также вместе с Польшей и Словенией Украина станет одной из первых стран-участниц пилотного – ID Wallet.
Отмечается, что Польша начала принимать "Дію" при пересечении границы для идентификации личности, также в польском приложении mObywatel появился специальный цифровой документ для украинцев.
Кроме того, благодаря министрам цифровой трансформации ЕС, Украина смогла получить 5 тысяч терминалов Starlink, написал Федоров.