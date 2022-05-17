Украина, Польша и Словения договорились о взаимном признании цифровых документов

Глава Минцифры Михаил Федоров встретился с государственным секретарем, заместителем председателя канцелярии Совета министров Республики Польша Янушем Цешинским и министром цифровой трансформации Словении Марком Борисом Андриянычем.

Об этом Федоров написал в Telegram.

Во время встречи договорились о старте пилота по взаимному признанию цифровых документов. Также договорились о взаимном признании электронных подписей с Польшей, отметил министр.

"Это откроет революционные возможности для нашего бизнеса, ведь теперь можно подписывать договоры онлайн" , - написал Федоров.

Также вместе с Польшей и Словенией Украина станет одной из первых стран-участниц пилотного – ID Wallet.

Отмечается, что Польша начала принимать "Дію" при пересечении границы для идентификации личности, также в польском приложении mObywatel появился специальный цифровой документ для украинцев.

Кроме того, благодаря министрам цифровой трансформации ЕС, Украина смогла получить 5 тысяч терминалов Starlink, написал Федоров.