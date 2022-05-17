Резников: защитники Мариуполя помогли оттащить войска РФ от Киева

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть войска от Киева и остановить наступление российских военных на Запорожье и Донецкую область, сообщает Эспрессо TV.

Чиновник дал комментарий журналистам в Киеве.

"Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тыс. российских захватчиков и не пустить их на Запорожье и дальше в Донецкую область. Они все герои, у них сейчас новый приказ - сохранить свою жизнь" , - отметил Резников.

Министр добавил, что на Азовстали было много бойцов разных подразделений, жизнь которых нужно спасти.

"Наша главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы Территориальной обороны, полиция, пограничники, Нацгвардия, бойцы отдельного полка "Азов". Сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе и переговорные, с помощью Красного" Креста. Это эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых. Наш план - сохранить им жизнь и свободу" , - отметил Алексей Резников.

На вопрос журналистов, сколько на заводе "Азовсталь" осталось украинских бойцов, министр обороны не ответил.