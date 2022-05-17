Зеленский заявил о продуктивных переговорах с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продуктивных переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом он написал в Twitter.

"Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС" , - написал он.

Held productive talks with @Bundeskanzler . Обоснованное положение на frontline, further pressure на Россия, sanctions increase, prospects of peace. Appreciate ???????? support, including defensive one. We count on further ???????? assistance on ???????? path to full membership in the #EU – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Как ранее сообщил заместитель председателя ОП Андрей Сибига, также сегодня состоится разговор Зеленского с президентом Франции Макроном.