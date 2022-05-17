Зеленский заявил о продуктивных переговорах с Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продуктивных переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом он написал в Twitter.
"Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - написал он.
Как ранее сообщил заместитель председателя ОП Андрей Сибига, также сегодня состоится разговор Зеленского с президентом Франции Макроном.