Песков: Путин знает, куда ведет страну
Президент России Владимир Путин знает, куда ведет свою страну. Об этом заявил во вторник, 17 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Мы уверены, что победим, Путин знает, куда ведет страну", – заявил он, говоря о войне с Украиной.
Он отметил, что любая война заканчивается миром, и голос России будут слышать,
"мы будем уверенно стоять на ногах".
Песков также снова заявил, что
"Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не очень слушали".
В частности, по его словам, США стали враждебным для России государством. По его словам, само существование России является раздражителем для коллективного Запада.
"Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет", – сказал представитель Кремля.