Песков: Путин знает, куда ведет страну

Президент России Владимир Путин знает, куда ведет свою страну. Об этом заявил во вторник, 17 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Мы уверены, что победим, Путин знает, куда ведет страну", – заявил он, говоря о войне с Украиной.

Он отметил, что любая война заканчивается миром, и голос России будут слышать, "мы будем уверенно стоять на ногах" .

Песков также снова заявил, что "Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не очень слушали" .

В частности, по его словам, США стали враждебным для России государством. По его словам, само существование России является раздражителем для коллективного Запада.