Подоляк: процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен

Переговорный процесс между Украиной и Россией приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике не было какого-либо существенного продвижения.

Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона﻿.

"Но любая война будет все равно завершится за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский" , - рассказал Подоляк.



Он также подчеркнул, что отдавать что-либо, чтобы сохранить лицо Путину, Украина не собирается.

"Это не предмет торга. Война не закончится, если мы что-то отдадим. Это, во-первых, неприемлемо для Украины, об этом не раз говорил президент. И это не воспримет украинское общество. Оно заплатило огромную цену не для того, чтобы что-то отдать" , – подчеркнул он.

Подоляк отметил, что еще одно подписание договоренностей как Минск-2 только отсрочит новую, более масштабную войну.

В МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса.