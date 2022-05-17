ОВА: в Харьковской области запретили продажу алкоголя

На всей территории Харьковской области запрещена продажа алкогольных напитков с 17 мая и до конца действия военного положения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть сознательными и ответственными.﻿

Подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения" , - написал глава ОВА.

Синегубов отметил, что запрет не касается продаж слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.