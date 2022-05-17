Минобороны: другой формулы спасения защитников Мариуполя не было

Другой формулы спасения защитников Мариуполя с "Азовстали" не может быть. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, сообщает пресс-служба﻿ министерства.

"Мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть в этой ситуации. Это был единственный выход" , — отметила она на брифинге.

По словам Маляр, операция будет проводиться до возвращения украинских военных на подконтрольную Украине территорию.

"Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема чрезвычайно чувствительна, и это значит, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может навредить этому процессу" , — пояснила она.

Маляр подчеркнула, что защитники Мариуполя полностью выполнили свое боевое задание.