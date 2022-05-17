Минобороны: другой формулы спасения защитников Мариуполя не было
Другой формулы спасения защитников Мариуполя с "Азовстали" не может быть. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, сообщает пресс-служба министерства.
"Мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть в этой ситуации. Это был единственный выход", — отметила она на брифинге.
По словам Маляр, операция будет проводиться до возвращения украинских военных на подконтрольную Украине территорию.
"Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема чрезвычайно чувствительна, и это значит, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может навредить этому процессу", — пояснила она.
Маляр подчеркнула, что защитники Мариуполя полностью выполнили свое боевое задание.
"Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя — это и Национальная гвардия, это и Национальная полиция, это пограничники, это Вооруженные силы Украины, в частности 36-я бригада морской пехоты, это территориальная оборона Мариуполя, и они свое боевое задание полностью выполнили", — резюмировала заместитель министра обороны.