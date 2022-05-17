Yle: парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО
Парламент Финляндии 17 мая поддержал вступление страны в НАТО. Как сообщает финский вещатель Yle, за проголосовали 188 из 200 депутатов, против выступили восемь, сообщает Новое время.
Дальше решение переходит правительству Финляндии. Ожидается, что заседание пройдет позже в этот день. Затем решение должен утвердить президент Саули Ниинисте, который 17 мая находится с визитом в Швеции.
Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, что на быстрое принятие финским парламентом решения о вступлении в НАТО повлиял восточный сосед-агрессор.
"Главным локомотивом для евроатлантической интеграции финнов оказалась Россия – так мотивировать некогда нейтральных соседей еще уметь надо", – написал он на своем официальном Телеграм-канале.
Также он выразил мнение, что дальнейшего расширения НАТО в Европе не избежать.
"Пусть еще немного подождут: после бредовых угроз и размахиваний «Искандерами» перед дверью альянса очередь выстроится. «Нравится, не нравится – НАТО приближается»", – написал Гончаренко.