Yle: парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии 17 мая поддержал вступление страны в НАТО. Как сообщает финский вещатель Yle, за проголосовали 188 из 200 депутатов, против выступили восемь, сообщает Новое время.

Дальше решение переходит правительству Финляндии. Ожидается, что заседание пройдет позже в этот день. Затем решение должен утвердить президент Саули Ниинисте, который 17 мая находится с визитом в Швеции.



Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, что на быстрое принятие финским парламентом решения о вступлении в НАТО повлиял восточный сосед-агрессор.

"Главным локомотивом для евроатлантической интеграции финнов оказалась Россия – так мотивировать некогда нейтральных соседей еще уметь надо", – написал он на своем официальном Телеграм-канале﻿.

Также он выразил мнение, что дальнейшего расширения НАТО в Европе не избежать.