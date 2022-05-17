Глава Минфина США призвала Европу увеличить помощь Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала лидеров европейских стран увеличить финансовую помощь Украине на фоне российской агрессии. Об этом она заявила на Брюссельском экономическом форуме 2022 года, со ссылкой на американский Минфин, сообщает Укринформ.

"Откровенно прошу всех наших партнеров присоединиться к нам в увеличении финансовой поддержки Украине. Наши совместные усилия имеют решающее значение для того, чтобы украинская демократия преобладала над агрессией путина", – сказала Йеллен.

Она обратила внимание на то, что в течение нескольких месяцев, пока не восстановится система по взиманию налогов, Украине потребуются бюджетные средства для оплаты труда солдат, служащих, выплаты пенсий, а также для функционирования экономики, удовлетворяющей основные потребности граждан.