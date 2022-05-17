Омбудсмен: оккупанты организуют туристический сезон в Херсонской области

Российские войска под дулами автоматов организуют туристический сезон на Арабатской Стрелке в Херсонской области, сообщила﻿ Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, санатории и базы отдыха временно оккупированного Крыма переполнены ранеными российскими военными, которых везут из материковой части Украины. В свою очередь оккупанты решили устроить себе отдых в курортных местах Херсонской области.

Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кафе, магазины и "создавать безопасные и комфортные условия" для отдыхающих, добавила омбудсмен.

"Арабатская Стрелка граничит с оккупированным полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую Украину. Буквально над головами "отдыхающих" будут постоянно пролетать истребители, военные вертолеты, ракеты, несущие смертельное оружие" , - написала она.

Отмечается, что с каждым днем ухудшается экологическая ситуация в акватории Азовского моря.