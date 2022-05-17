СБУ сообщила о предотвращении проникновения вражеских ДРГ в Николаев

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев. Об этом проинформировала пресс-служба﻿ ведомства в Telegram.

Сообщается, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входило пять человек из числа местных жителей. По указаниям куратора, агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.

"Для получения секретных сведений, включая позиции украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию во время дружеского разговора. После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины" , - говорится в сообщении СБУ.

Участники вражеской группы задержаны. Им сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).