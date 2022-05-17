Гетманцев предупредил о возобновлении проверок бизнеса

Невзирая на военное положение в Украине, проверки бизнеса вернутся в скором будущем. Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Данило Гетманцев, сообщает Зеркало недели.

Гетманцев в комментарии изданию заявил, что это касается фактических проверок работы торговли, расчета в иностранной валюте, камеральных и некоторых документальных проверок.

«Мы проголосовали за закон, в соответствии с которым возобновляем фактические проверки (т.е. проверки порядка расчета) работы торговли, некоторые документальные проверки, которые касаются только проверок по заявке плательщика, если он сам просит нас проверить. Кроме того, возобновляем проверки при нарушении правил расчета в иностранной валюте, когда идет невозврат валютной выручки. Эти проверки мы тоже будем делать. И камеральные проверки тоже полностью восстанавливаем» , - сказал он.

Причем для возобновления проверок бизнеса налоговой службой окончания военного положения не потребуется. Эту мысль народный депутат подтвердил, обосновывая возобновление активности налоговиков началом работы системы по возмещению НДС предпринимателям.

«Почему военное положение должно мешать камеральным проверкам? Это же не выездные проверки. Все эти проверки возобновлены в связи с тем, что мы полностью восстанавливаем систему возмещения НДС. И у нас уже с июня месяца будет работать система возмещения НДС. А она не может функционировать без этих проверок» , - считает Гетманцев.

Как ранее сообщалось, в начале марта парламент одобрил законы №7121-1 и №7125, которые ослабили требования к бизнесу в отношении проверок и лицензий, а также определяли особенности представления отчетности в период действия военного положения.

В частности, бизнесу обещали, что в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки своевременности и полноты представления отчетов или документов отчетного характера. Кроме того, разрешалось подавать отчеты и другие документы через 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

Также были освобождены от ответственности плательщики при невозможности выполнения своих обязанностей. При этом начатые проверки останавливались.