Луганская ОВА: оккупанты обстреляли эвакуационный автобус
Из Северодонецка и Лисичанска были эвакуированы 30 взрослых и 6 детей, автобус обстреляли "градами" российские войска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами", - написал он.
В частности, сегодня, 17 мая, эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых дети.
"Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "градов". К счастью, все целы. Они уже в безопасности. Также сегодня спасены 8 жителей Врубовки и 32 - из Горной общины. Всего - 73 человека", – сообщил Гайдай.