Луганская ОВА: оккупанты обстреляли эвакуационный автобус

Из Северодонецка и Лисичанска были эвакуированы 30 взрослых и 6 детей, автобус обстреляли "градами" российские войска, сообщил﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами" , - написал он.

В частности, сегодня, 17 мая, эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых дети.