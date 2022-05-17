Штаб ТрО: большинство бригад сил терробороны уже участвуют в боях

Большинство бригад сил территориальной обороны ВСУ принимают участие в боевых действиях в разных регионах Украины. Об этом заявил начальник штаба ТрО Сергей Собко на брифинге, сообщает Новое время.

"В целом, из 32 существующих бригад сил территориальной обороны около 25 бригад в полном составе или частично уже принимают участие в боевых действиях" , — отметил он.

По словам Собко, части и подразделения участвуют в боевых действиях практически с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Наши части и подразделения сыграли важную роль в обороне и освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей. Уже около 80 суток продолжается оборона Мариуполя, и ряд подразделений донецкой бригады сил территориальной обороны до сих пор вместе со своими собратьями из других родов и видов исполняют задания там и находятся сейчас на Азовстали" , — пояснил начальник штаба.

Он также вспомнил успехи харьковской бригады, которая после длительных и успешных оборонительных боев пошла в контрнаступление.

"Как известно, позавчера вышли на одну из границ нашей государственной границы" , — резюмировал Собко.

Верховная Рада расширила полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.