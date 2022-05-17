ОК "Юг": РФ снова ударила по мосту через Днестровский лиман

Ночью войска РФ дважды ударили крылатыми ракетами по мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Об этом сообщил в видеообращении спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Отмечается, что мост россияне разрушили еще до этих обстрелов, он не работал более двух недель. По словам Назарова, мост настолько повредили, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат.

"Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста" , - уточнил спикер.

Напомним, мост над Днестровским лиманом объединяет южную часть региона с большей территорией Одесской области.