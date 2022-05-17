В Варшаве появился центр "Дія.Бізнес"

Для украинцев за границей "Дія" запустила новую услугу, однако уже не онлайн. Украинцы могут обращаться за консультациями. О запуске первого центра "Дія.Бізнес" за границей сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, сообщает Сегодня.

Что теперь доступно украинцам

В первую очередь, услугами в центре могут воспользоваться те, кто хочет открыть собственный бизнес.

"Во время российского вторжения Польша приняла более 3 млн вынужденных переселенцев из Украины. Потребность продолжать бизнес в соседней стране среди наших предпринимателей значительно возросла. Поэтому Минцифра открыла центр "Дія.Бізнес" в Варшаве" , – говорится в сообщении.

В общем в новом центре можно получить следующие услуги:

проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше;

получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши;

выяснить детали о проживании и трудоустройстве в Польше.

Центр "Дія.Бізнес" расположен в Польше по такому адресу: Bagatela, 12. Посетить его можно по предварительной регистрации.