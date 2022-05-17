Глава МИД Германии обвинила Путина в росте цен в мире
Российский президент Владимир Путин несет персональную ответственность за рост цен на продовольствие и энергоносители. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Со ссылкой на брифинг главы МИД, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Власти РФ ведением войны против Украины провоцируют рост цен. Кроме того, блокировка портов в Черном море может привести к дефициту зерна.
"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", – заявила Бербок.