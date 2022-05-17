Латвия прекратила сотрудничество с РФ в сфере культуры

Кабмин Латвии утвердил расторжение сотрудничество с Россией в сфере культуры. Такое решение было вызвано продолжающейся агрессией РФ на территории Украины.﻿ Об этом заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

"Мы полностью приостановили любое сотрудничество с режимом Путина до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Тогда, когда в России изменится курс власти и развития государства на современный, демократический порядок, скорее всего будут возобновлены и культурные связи на государственном уровне" , - цитирует Delfi слова Пунтулиса.

При этом он добавил, что такое решение не исключает сотрудничество с теми российскими деятелями искусства, которые осуждают существующий режим в РФ.

"Сейчас немыслимо сотрудничество в сфере культуры со страной, начавшей кровопролитную войну, в которой страдают и теряют жизни мирные украинцы, а культурные ценности и инфраструктуру бомбят" , - резюмировал министр.

Напомним, в понедельник, 16 мая, Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках. В российское посольство в Риге направлена соответствующая нота.