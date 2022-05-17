Горсовет: на Херсонщине российский снайпер убил волонтера

В Херсонской области российский снайпер убил волонтера Антона Кушнира, который вывозил людей с захваченной территории, а затем доставлял гуманитарные грузы.﻿ Об этом заявил депутат Херсонского городского совета Иван Бебко.

"Вчера, между Херсоном и Николаевом российскийснайпер, который все прекрасно видел, выстрелом в голову, коварно убил Антона Кушнира: Антон ехал первым, около 13.00, белая машина, водитель и две женщины с детьми в машине, позади едет микроавтобус полный людей… Не стало моего партнера, друга, фактически члена моей семьи Антона Кушнира! Он собирался и в этот раз вернуться к своей жене Людмиле в Херсон. Четверо его детишек за рубежом в безопасности" , - написал Бебко в Фейсбуке.

Как рассказал Бебко, с самого начала их команда распределила обязанности: кто что делает, кто остается в любом случае, кто может выехать, поскольку много предприятий, много работников, имущества, ответственности. Кушнир сказал, что остается, будет следить за бизнесом и волонтерствовать.

Это была его очередная, далеко не первая поездка в Николаев. За эти 80 дней Антон вывез десятки человек и на обратном пути завез тонны гуманитарной помощи херсонцам с волонтерского склада в Николаеве, рассказал депутат горсовета.

Родился Антон Кушнир в Хабаровском крае в 1974 году, окончил там институт пограничных войск и был гражданином России.

"Да, он до сих пор был гражданином России! И, возможно, даже то падло, что его убило, приехало из Хабаровского края…" , - отметил Бебко.

Он рассказал, что Кушнир, который жил в Украине длительное время, имел четырех детей, создал целый ряд предприятий вместе с партнерами, но так и не смог получить гражданство Украины.

Бебко убежден, что Кушнир был настоящим украинцем, хотя и рожденным в России.

"Ну какой из него раб рус ﻿ ский?" , - написал депутат горсовета.

Кушнир любил свободу, волю в принятии решений, мечтал масштабно, выучил украинский язык и последний год пытался общаться на нем.

Как сообщалось, в Херсонской области враг блокирует "зеленые коридоры", эвакуацию. Военные России похищают мирных жителей, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты, селяне, учителя. На временно захваченной территории региона иссякают ресурсы, остановился бизнес. В Херсоне российские военные захватили гуманитарный хаб, организованный для помощи херсонцам и медучреждениям.