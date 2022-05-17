ГБР: под Киевом обнаружен бизнес олигарха, приближенного к Кремлю

Государственное бюро расследований установило украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову. Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГБР.

Отмечается, что Молчанов является бывшим членом "совета федерации федерального собрания РФ", приближенным к оккупационным властям и уплачивающим большие налоги в бюджет страны-агрессора. Сотрудники ГБР установили, что производство в Киевской области входит в холдинг российского олигарха.

"Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к так называемой «материнской компании» из России. Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому за счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства", – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Также сообщается, что сотрудники Государственного бюро расследований провели комплекс следственных действий, направленных на документирование фактов противоправной деятельности.

"Обыски проходили по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом", – отмечается в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины") и ч. 3 ст. 436-2 ("Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников") Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.