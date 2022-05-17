В МВД прогнозируют скорое выравнивание сил в войне

В начале вторжения силы РФ преобладали украинские в восемь раз, после их выравнивания Украина сможет отвоевать все оккупированные территории. Об этом в эфире 24 канала заявил советника министра внутренних дел Ростислав Смирнов, сообщает Корреспондент.

По его словам, ВСУ сейчас получают очень большое количество техники, а у оккупантов ее количество уменьшается.

"Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что в России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение" , - говорит Смирнов.

Он отметил, что у России лишь увеличивается перечень населенных пунктов, где их разбивает ВСУ.

"Мы смогли остановить врага и не дали ему возможности двигаться дальше. А уж теперь, мы еще и проводим успешные контроперации на отдельных участках фронта. По состоянию на сейчас, мы обладаем достаточным запасом резервистов и военной техники" , - рассказал представитель МВД.

Смирнов считает, что скоро силы Украины будут преобладать над российскими.