В МВД прогнозируют скорое выравнивание сил в войне
В начале вторжения силы РФ преобладали украинские в восемь раз, после их выравнивания Украина сможет отвоевать все оккупированные территории. Об этом в эфире 24 канала заявил советника министра внутренних дел Ростислав Смирнов, сообщает Корреспондент.
По его словам, ВСУ сейчас получают очень большое количество техники, а у оккупантов ее количество уменьшается.
"Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что в России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение", - говорит Смирнов.
Он отметил, что у России лишь увеличивается перечень населенных пунктов, где их разбивает ВСУ.
"Мы смогли остановить врага и не дали ему возможности двигаться дальше. А уж теперь, мы еще и проводим успешные контроперации на отдельных участках фронта. По состоянию на сейчас, мы обладаем достаточным запасом резервистов и военной техники", - рассказал представитель МВД.
Смирнов считает, что скоро силы Украины будут преобладать над российскими.
"И эта чаша весов, пока на стороне оккупантов, но это преимущество стремительно сокращается. И мы убеждены, что очень скоро силы будут равными, а потом и ВСУ получит существенное преимущество, которое мы увидим на карте освобожденных территорий", - заявил он.