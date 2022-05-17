Госдума РФ хочет запретить обмен бойцов "Азова"

Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского батальона "Азов" террористической организацией. Такую информацию распространяют росСМИ, сообщает Украинская правда.

Депутаты Госдумы поддержали предложение главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова рассмотреть в среду проект постановления о "недопущении обмена нацистских преступников".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания во вторник заявил, что "нацистские преступники" не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

Он поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из батальона "Азов".

В то же время, Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании украинского батальона "Азов" террористической организацией, сообщается на сайте Минюста.