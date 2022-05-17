Путин прокомментировал планы ЕС по нефтегазовому эмбарго

Ряд европейских стран довольно долго не смогут отказаться от российской нефти и газа, считает президент РФ Владимир Путин. Так он прокомментировал планы ЕС о введении эмбарго на энергоресурсы РФ, сообщает Корреспондент.

"Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках" , - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития нефтяной отрасли.

"Европейцы прямо признают, что не могут пока полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, отказаться от нашей нефти" , - добавил президент РФ.

Путин отмечает, что такие действия привели к росту цен на энергоресурсы.

"Складывается впечатление, что западные коллеги, политики и экономисты просто забыли об элементарных базовых экономических законах или во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать" , - заявил он.

По его словам, в случае полного отказа от нефти и газа РФ Европа станет регионом с самыми высокими ценами на энергоресурсы.