Кулеба обсудил с нидерландским коллегой членство Украины в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется на поддержку Нидерландов в стремлении Украины стать кандидатом в члены ЕС.﻿ Об этом он заявил на пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Хукстра, сообщает Украинская правда.

Кулеба выразил надежду, что Нидерланды смогут проявить лидерство в этом вопросе так же, как делают это в других сферах.

"Когда речь идет о поставках оружия в Украину, мы видим лидерство Нидерландов. Когда речь идет о введении санкций против России, мы видим лидерство Нидерландов. Когда речь идет о восстановлении Украины после войны, мы видим, что лидерство Нидерландов появляется. Также я имел возможность пообщаться с украинцами, которые выехали из страны в Нидерланды. Все они выражают свою благодарность за вашу поддержку" , – начал пресс-конференцию в Гааге министр Кулеба.

Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что нидерландское общество поддержит решение правительства о сближении Украины и ЕС.

"Я был в Гааге в 2016 году во время референдума. Сегодня я прошелся от своей гостиницы в посольство. Я вижу два совершенно разных представления об Украине. Мы видим, что Нидерланды поддерживают Украину, уважают Украину и ценят то, что делают украинцы. Последний психологический барьер, который мы должны преодолеть в наших отношениях – это вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Последние три месяца показали, что Украина действительно принадлежит к европейской семье. Последние опросы Евробарометра показывают, что по меньшей мере 66% нидерландцев уверены, что Украина – часть европейской семьи, а 62% считают, что Украина должна вступить в ЕС" , – сказал Кулеба.

Консультативный референдум по ассоциации Украины и ЕС состоялся в Нидерландах 6 апреля 2016 года. 61% процента избирателей проголосовали против утверждения Соглашения. Явка составила всего 32%.

Также Кулеба подчеркнул, что Украине нужна справедливость.

"Украина полностью поддерживает идею создания специального трибунала ad hoc. России придется заплатить за все, что она сделала. Мы благодарны правительству Нидерландов, которое поддерживает нас и помогает привлечь Россию к ответственности" , – добавил министр.

С 11 по 18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершает визиты для участия в мероприятиях G7 и ЕС, а также проводит переговоры с руководством Германии, Нидерландов и Бельгии.