Данилов прокомментировал эвакуацию защитников Мариуполя

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью НВ прокомментировал эвакуацию защитников Мариуполя с завода Азовсталь, сообщает Новое время.

"53 тяжелораненых находятся в Новоазовске, 211 доставлены в Еленовку, в отношении остальных наших военных идут переговоры. Жизнь наших военных для нас самая высокая ценность и то, что они могли сделать, они сделали. Мы даже не можем себе представить, насколько важно было держать на себе Мариуполь, сдерживать собой 20 тысяч российских военных. Если бы они этого не сделали, наша ситуация на фронте сегодня была бы сверхтяжелой. Еще раз подчеркиваю, они герои для нашей страны" , — заявил Данилов.

Он сказал, что не может ответить на вопрос о состоянии эвакуированных людей и о том, есть ли на оккупированных территориях представители международных организаций. Также Данилов не смог ответить на вопрос, есть ли возможность поддерживать связь с ранеными в Новоазовске и Еленовке:

"…Очень хотели, чтобы представители ООН, Красного Креста, других международных организаций могли быть рядом с нашими тяжелоранеными… Будем думать, что связь будет обязательно".

На вопрос о том, когда может произойти обмен защитников, Данилов ответил, что ситуация зависит от многих факторов, и Украина хотела бы, чтобы достигнутые договоренности выполнялись.