Швеция и Финляндия завтра подадут заявки на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки на вступление в НАТО. Правительства стран намерены сделать это завтра, 18 мая.﻿ Об этом заявила премьер-министра Швеции Магдалену Андерсон, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Лучшее для безопасности Швеции и безопасности шведского народа - это вступление в НАТО и то, что мы делаем это вместе с Финляндией" , - сказала она во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Глава шведского правительства уточнила, что Швеция и Финляндия направят свои заявки в НАТО завтра, 18 мая. Андерсен добавила, что Стокгольм и Хельсинки на период вступления в Альянс получили гарантии безопасности со стороны ряда стран, и этом будет иметь огромный политический вес.