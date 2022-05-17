ГСЧС: в Бахмуте ракета попала в пятиэтажку, погиб человек

В Бахмуте Донецкой области российская ракета попала в жилую пятиэтажку, есть один погибший. Об этом информировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Телеграме.

"Сегодня в 13:30 в Бахмуте в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажку, в результате чего во втором подъезде произошел обвал конструктивных элементов дома с пятого по первый этажи с пожаром" , - сообщили спасатели.

В 15:20 пожар в доме был локализован на площади 60 кв. Подразделения ГСЧС из-под завалов спасли ребенка 2013 года в состоянии средней тяжести и достали тело одного человека. Спасательные работы продолжаются.

Уточняется, что ГСЧС задействовала 13 человек и одну единицу техники.