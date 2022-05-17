В Украину направили группу экспертов Международного уголовного суда

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан анонсировал, что направил группу судебно-медицинских экспертов в Украину для участия в расследовании военных преступлений. Об этом говорится в заявлении прокурора МКС, сообщает Корреспондент.

Как пишет Интерфакс-Украина, по словам прокурора, во время этой миссии его Офис сосредоточится на ряде основных задач, направленных на "ускорение независимых расследований и укрепление синергии следственных действий с национальными властями на местах в Украине".

"Я могу подтвердить, что сегодня мой офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, и оказание поддержки национальным властям Украины. Это самое масштабное разовое моего офиса на местах с момента его создания" , - говорится в заявлении прокурора.

Эксперты должны собрать показания, касающиеся нападений военных, которые могут являться преступлениями по Римскому уставу.