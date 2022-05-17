Ермак объяснил суть идеи Запада ввести пошлины на нефть из РФ

Временное введение налога на российскую нефть значительно повлияет на доходы РФ за экспорт энергоресурса.﻿ Со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Этот шаг (налог на нефть РФ - ред.) позволит избавить Россию от значительных средств за экспорт нефти до введения полного нефтяного эмбарго, к чему мы призываем наших союзников" , - подчеркнул Ермак в Telegram﻿.

Также он напомнил, что в дорожной карте энергетических санкций группа Макфола-Ермака предложила похожий временный шаг по введению тарифа или налога на российскую нефть с последующим отказом от импорта энергоресурса в целом.

Стоит заметить, что ранее в Минфине США заявили о намерении предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

Также Польша предложила Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.