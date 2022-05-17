Генштаб: на Донецком направлении враг пытается наступать по всей линии

На Донецком направлении российские войска пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения.﻿﻿ Об этом говорится в вечерней сводке ﻿Генерального штаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

"На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" , - информирует Генштаб.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону украинских войск, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка - Новоселовка Вторая, успеха не имел.

На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются.

Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка.

В Мариуполе враг основные усилия сосредотачивал на блокировке украинских подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и состоянии войск противника не зафиксировано.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В вооруженных силах Беларуси продолжаются мероприятия второго этапа проверки боевой готовности. В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов отмечены тренировки по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия.

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Белоруссии по объектам инфраструктуры на территории Украины.

В целях недопущения переброски подразделений украинских войск на Северском направлении командование вооруженных сил РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения из состава Восточного военного округа. С территории РФ враг обстреливает населённые пункты на территории Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск к государственной границе Украины. Враг совершил артиллерийские обстрелы войск ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектование войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях сковывания украинских войск обстреливал с применением ствольной артиллерии и минометов. Одновременно противник осуществляет инженерное оборудование второй линии обороны.

На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Фиксировались обстрелы украинских подразделений из минометов и ствольной артиллерии. Оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями.

Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого слаживания подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты.