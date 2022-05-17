Зеленский обсудил с Макроном "Азовсталь" и поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном операцию по спасению военных из Азовстали, шестой пакет санкций, оборонную поддержку Украины и другие вопросы, сообщает Европейская правда.

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину", - написал Зеленский в Twitter.

"Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС" , - добавил он.