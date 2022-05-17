Путин снова обвинил Запад в нападении РФ на Украину

Президент Росси Владимир Путин винит страны Запада в происходящем вокруг Украины, сообщает Корреспондент.

"Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве" , - заявил он на совещании, посвященном нефтяной отрасли

По его словам, Запад якобы "пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовал продолжению боевых действий, начатых киевским режимом".