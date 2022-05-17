ОВА: РФ ударила по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте
Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко сообщил об авиаударах по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте.
"Важное для области предприятие Knauf Украина было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадало помещение предприятия, загорелся пожар", - написал он в Facebook.
По словам Кириленко, спасатели ГСЧС пытаются его обуздать. Во время авиаудара никто не пострадал.
"В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями. Но они не учли того, насколько ярые украинцы", - подытожил начальник Донецкой ОВА.