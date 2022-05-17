ОВА: РФ ударила по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте

Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко сообщил об авиаударах по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте.

"Важное для области предприятие Knauf Украина было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадало помещение предприятия, загорелся пожар" , - написал он в Facebook.

По словам Кириленко, спасатели ГСЧС пытаются его обуздать. Во время авиаудара никто не пострадал.