В СК РФ заявили, что будут допрашивать украинских бойцов с "Азовстали"

Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.﻿﻿ Об этом говорится в заявлении Следкома России, сообщает Украинская правда.

"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе" , - пишет пресс-служба СК РФ в Telegram.

В СК заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.