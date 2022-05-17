В СК РФ заявили, что будут допрашивать украинских бойцов с "Азовстали"
Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом говорится в заявлении Следкома России, сообщает Украинская правда.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе", - пишет пресс-служба СК РФ в Telegram.
В СК заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.