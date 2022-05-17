Подоляк: Украина не прекратит огонь без отвода войск РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о недопустимости прекращения огня без отвода российских войск, сообщает Новое время.

"Действительно, говорят: давайте прекратим огонь, прекратим стрелять. Но они говорят об этом без отведения российских войск. А это как? То есть на той позиции, где сегодня стоят российские военные, мы прекратим огонь — так они этого и хотели. Потому что потом они будут контролировать часть территории Украины. А нам это не нужно. Потому что — и это ключевое — „русский мир“ не воспринимается в Украине. Это не 2014 год. Наши люди просто не переваривают россиян. Особенно в восточных и южных регионах" , — заявил Подоляк в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Украина будет освобождать временно занятые оккупантами регионы.

"Это ключевое. И я хочу, чтобы европейские партнеры понимали — цена за войну для Украины очень большая. У нас убито много гражданских. И не просто убито, а замучено цинично. Потому что это была философия РФ: прийти в Украину и цинично убивать людей: не просто убивать, а цинично это делать, массово — насиловать… Для нас теперь неприемлемо отдать что-то РФ и сделать вид: „А, ну да, это была какая-то легкая война“. Это невозможно" , — сказал он.

16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки России для прекращения огня.