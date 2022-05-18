Кабмин расширил перечень категорий для выплаты 2200-2500 грн

Кабмин расширил перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций. Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога", пишет Евгений Прокопенко, РБК-Украина.

Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

"Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории" , - сообщил Шмигаль.

Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога", а со временем такая возможность появится в "Дії".