Кабмин приостановил госрегулирование цен на топливо
Кабинет Министров договорился с операторами рынка приостановить государственное регулирование цен на горючее с целью скорейшего разрешения ситуации с дефицитом, возникшим на фоне агрессии Российской Федерации. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает Укринформ.
«У нас работает оперативный штаб при Кабинете Министров, объединяющий несколько министерств и ведомств. Сегодня у нас была довольно длительная дискуссия с операторами рынка. И по результатам заседания была принята договоренность о том, что мы со стороны государства приостанавливаем ценовое регулирование для того, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом», - рассказала она.
По словам Свириденко, ожидается, что такое решение повлияет на предельные цены горючего. В частности, литр дизеля будет стоить не дороже 58 гривен, а бензина – 52.
«Как только мы почувствуем, что операторы рынка злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Мы не будем мониторить ситуацию ежедневно и не дадим, чтобы нас с вами обманули», - добавила вице-премьер-министр - министр экономики.