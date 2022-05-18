Кабмин приостановил госрегулирование цен на топливо

Кабинет Министров договорился с операторами рынка приостановить государственное регулирование цен на горючее с целью скорейшего разрешения ситуации с дефицитом, возникшим на фоне агрессии Российской Федерации.﻿ Об этом в эфире национального телемарафона рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает Укринформ.

«У нас работает оперативный штаб при Кабинете Министров, объединяющий несколько министерств и ведомств. Сегодня у нас была довольно длительная дискуссия с операторами рынка. И по результатам заседания была принята договоренность о том, что мы со стороны государства приостанавливаем ценовое регулирование для того, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом» , - рассказала она.

По словам Свириденко, ожидается, что такое решение повлияет на предельные цены горючего. В частности, литр дизеля будет стоить не дороже 58 гривен, а бензина – 52.