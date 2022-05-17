Макрон заверил Зеленского в увеличении поставок оружия из Франции
Эмманюэль Макрон заверил Владимира Зеленского, что поставки оружия из Франции будут усиливаться в ближайшие дни и недели. Об этом Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время сегодняшнего телефонного разговора с главой Украинского государства, сообщает Укринформ.
"Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут продолжаться и будут усиливаться в ближайшие дни и недели, как и доставка гуманитарного оборудования", - цитирует пресс-служба Елисейского дворца слова Макрона.
Президент Франции подтвердил свою полную решимость отвечать на все запросы о поддержке, выраженные Украиной, в частности, относительно оборонного оборудования, горючего, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки.
Как отмечается, Макрон расспросил президента Украины о ситуации на местах, в частности в Мариуполе, относительно эвакуации с завода "Азовсталь".
Лидеры обсудили проблемы продовольственной безопасности и учитывая это возможные пути для экспорта украинских зерновых, от чего зависит обеспечение продовольствием значительной части мира.
"Также президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения уважения суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в коммюнике.
Президент Макрон также подтвердил Президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена Европейским советом в июне на основе видения, которое даст Европейская комиссия, а также в духе Версальского саммита всех стран - участниц ЕС, провозгласившего, что Украина является частью европейской семьи.
"В то же время президент вернулся к своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге 9 мая и своему предложению по созданию "европейского политического сообщества", которое, в частности, позволит поддерживать страны-кандидаты в рамках полезного для всех сотрудничества", - отмечается в сообщении Елисейского дворца.