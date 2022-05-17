Макрон заверил Зеленского в увеличении поставок оружия из Франции

Эмманюэль Макрон заверил Владимира Зеленского, что поставки оружия из Франции будут усиливаться в ближайшие дни и недели.﻿ Об этом Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время сегодняшнего телефонного разговора с главой Украинского государства, сообщает Укринформ.

"Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут продолжаться и будут усиливаться в ближайшие дни и недели, как и доставка гуманитарного оборудования" , - цитирует пресс-служба Елисейского дворца слова Макрона.

Президент Франции подтвердил свою полную решимость отвечать на все запросы о поддержке, выраженные Украиной, в частности, относительно оборонного оборудования, горючего, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки.

Как отмечается, Макрон расспросил президента Украины о ситуации на местах, в частности в Мариуполе, относительно эвакуации с завода "Азовсталь".

Лидеры обсудили проблемы продовольственной безопасности и учитывая это возможные пути для экспорта украинских зерновых, от чего зависит обеспечение продовольствием значительной части мира.

"Также президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения уважения суверенитета и территориальной целостности страны" , - говорится в коммюнике.

Президент Макрон также подтвердил Президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена Европейским советом в июне на основе видения, которое даст Европейская комиссия, а также в духе Версальского саммита всех стран - участниц ЕС, провозгласившего, что Украина является частью европейской семьи.