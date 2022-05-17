Германия выделит Украине 150 млн евро льготного кредита

Кабинет Министров на заседании 17 мая одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 млн евро от государственного банка правительства ФРГ – Кредитного учреждения для восстановления (KfW).﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры» , – цитирует Правительственный портал﻿ слова Шмыгаля.

Отмечается, что кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет со дня заключения соглашения.

По словам Шмыгаля, финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля этого года уже превысила 5 млрд долларов. Премьер-министр также отметил, что за последние недели правительство достигло договоренности о получении кредита от правительства Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.