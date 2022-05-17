ВОЗ готовится к вспышке холеры в Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения готовится к потенциальной вспышке холеры на временно захваченных территориях, особенно в Мариуполе, где повреждено много коммуникаций.﻿ Об этом заявила менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине доктор Дорит Ницан на брифинге в Медиацентре, сообщает Укринформ.

«Многие трубы повреждены, и мы получаем от наших партнеров на местах, неправительственных организаций, работающих днем и ночью, информацию, что там болото на улицах, нечистоты и питьевая вода перемешиваются» , - сказала она.

По словам Ницан, в ВОЗ это оценивают как огромную угрозу возникновения многих инфекций, включая холеру. Менеджер организации сообщила, что они готовят противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничают с неправительственными организациями и партнерами, которые могут прибыть в Мариуполь, чтобы поддержать людей.

Кроме того, европейский региональный директор ВОЗ доктор Ганс Клюге, также выразив беспокойство по поводу потенциальной вспышки холеры, отметил, что организация уже заранее размещает вакцину от холеры в хабе в Днепре.

Как сообщалось, агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Российские захватчики уничтожили почти всю инфраструктуру и жилую застройку, блокируя доступ гуманитарной помощи.

Мэр ранее заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. На сегодня в заблокированном Мариуполе остаются около 100 тысяч мирных жителей. Мариуполь остается без энерго-, водо- и газоснабжения.