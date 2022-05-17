Зеленский выступил на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля. Об этом информировало Государственное агентство по вопросам кино, сообщает Укринформ.
"В своем видеообращении он процитировал слова Чарли Чаплина из фильма "Диктатор": "Ненависть людей пройдет, диктаторы умрут, а власть, которую они отобрали у народа, вернется к нему. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет", - информирует Госкино в Фейсбуке.
75-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить 17-28 мая. Украинский национальный павильон на Каннском кинорынке Marché du Film организован совместными финансовыми усилиями государства и представителей киноиндустрии: Госкино, Ассоциации киноиндустрии Украины, FILM.UA Group, компаний "Киноквартал", Solar Media Entertainment, "УкрКиноФест", Prime Product "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии".
16 мая министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Каннский кинофестиваль, как и Евровидение, важно использовать для продвижения украинской культуры.