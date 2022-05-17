Зеленский выступил на церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля.﻿ Об этом информировало Государственное агентство по вопросам кино, сообщает Укринформ.

"В своем видеообращении он процитировал слова Чарли Чаплина из фильма "Диктатор": "Ненависть людей пройдет, диктаторы умрут, а власть, которую они отобрали у народа, вернется к нему. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет" , - информирует Госкино в Фейсбуке.

75-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить 17-28 мая. Украинский национальный павильон на Каннском кинорынке Marché du Film организован совместными финансовыми усилиями государства и представителей киноиндустрии: Госкино, Ассоциации киноиндустрии Украины, FILM.UA Group, компаний "Киноквартал", Solar Media Entertainment, "УкрКиноФест", Prime Product "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии".

16 мая министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Каннский кинофестиваль, как и Евровидение, важно использовать для продвижения украинской культуры.