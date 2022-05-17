На Донбассе обстреляли более 40 населенных пунктов

Российские оккупанты во вторник, 17 мая, обстреляли 45 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В результате нанесенных ударов повреждены гражданские дома, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Об этом заявили в пресс-центре Группировки Объединенных сил, сообщает Корреспондент.

"Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях" , - информирует пресс-центр.

Артиллерийскими и авиационными ударами разрушены и повреждены 36 жилых домов, шесть промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивная школа, общежитие, аптека.

В результате обстрелов погибли восемь мирных жителей, еще четверо получили ранения, в том числе 8-летний ребенок.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.