Bloomberg узнал требования Турции по снятию вето на расширение НАТО

В обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и ограничений на продажу вооружений.﻿ Об этом говорится в материалах Bloomberg со ссылкой на анонимные разговоры с тремя высокопоставленными турецкими чиновниками, сообщает Европейская правда.

В частности, Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в членство в НАТО признали ее обеспокоенность курдскими вооруженными формированиями - как внутри Турции, так и в Сирии и Ираке.

Дело в том, что хотя члены НАТО признают террористами Рабочей партии Курдистана, отношение к их сирийскому отделению YPG совсем другое – некоторые даже предоставляли им оружие для борьбы против Исламского государства.

Именно поэтому Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить не только Рабочее партии Курдистана, но и другие курдские организации.

Также Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на продажу вооружений, которые они наложили в 2019 году в ответ на вторжение в Сирию.

Как отмечается, хотя объемы торговли оружием между Турцией и Финляндией и Швецией незначительны, для Анкары это важно, чтобы требовать снятия подобных ограничений со стороны США.

В частности, Турция надеется вернуться к соглашению с США о закупке истребителей F-35, от участия в котором его запретили после того, как он купил у России системы противоракетной обороны С-400.

Подробнее о требованиях Анкары читайте в статье А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО